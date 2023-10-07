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تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
08:41 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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