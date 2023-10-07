تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 08:41 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 قطاع غزة أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صناعة الفخار.. أقدم مهنة للسهل الممتنع في قطاع غزة (فيديو) أمام أعين العالم.. 23 عاماً على استشهاد محمد الدرة بجانب والده في غزة محصول التمر يمنح سكان قطاع غزة بهجة.. ودفعة اقتصادية استثنائية منحة إعادة إعمار غزة تتحول إلى 3 مدن مصرية.. «أحيت مناطق هجرتها الحياة» (فيديو) غزة قطاع غزة بقلم نرمين عفيفي