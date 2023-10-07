«ملك الكولة» في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا الاثنين المقبل

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلا في الثامنة مساء الاثنين المقبل، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة «إبهار مصر» وكورال «المدرج» والمطربة سماح إسماعيل.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقى أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين، منهم سيد درويش، ومحمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وجمال سلامة، وهاني شنودة، كما أعدت ياسمين مفاجأة في هذا الحفل تتمثل في ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبدالله حلمي.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979، والتحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقي الكلاسيكية، وتخصصت في العزف علي آلة الهارب، وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست آلاتي البيانو والعود.

قاعدة جماهيرية

وفي عام 1999 بدأت ياسمين رحلتها على آلة الهارب، حيث قدمت عددا من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور، وأسست فرقتها الموسيقية عام 2000، وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من أعمال مميزة، شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقى العربية التي أعادت صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب.