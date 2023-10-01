أحمد جمال يُحيي حفلا بدار الأوبرا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

يشارك الفنان أحمد جمال في احتفالات الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال إحياء حفلٍ غنائي ضخم، وذلك يوم 6 أكتوبر الجاري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويُشارك في هذا الحفل المُرتقب، بجانب أحمد جمال، الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمى، مع نجوم الفرقة، سارة زكي، وإيناس عز الدين، وأحمد سعيد، وأحمد عصام.

وكشفت دار الأوبرا عن شروط دخول المسرح، عبر موقعها الرسمي، إذ أخلت مسؤوليتها عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، موضحة أنه ستُفتح الأبواب في تمام السابعه والنصف.

وشددت على ضرورة الالتزام عند دخول المسرح الكبير، بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويُلزم ارتداء (البدلة كاملة جاكيت + كرافتة)، لافتة إلى أنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات، فضلًا عن الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، وكذلك الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، كما أنه منوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، فضلًا عن منع التصوير.