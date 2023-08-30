إنقاذ شاب من أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادة سيارة في الشرقية

وجه أحد المواطنين استغاثة إلى إسعاف الشرقية بوفاة أحد الأشخاص كان يقود سيارته على طريق «القاهرة - العاشر من رمضان»، إذ توقفت سيارته وكان يبدو أن قائدها ترك عجلة القيادة، كما تشير إلى أن قائد السيارة ملقى دون حراك على العجلة.

وذكرت هيئة الإسعاف أنها بمجرد استقبال الاستغاثة وصل المسعف وائل محمد السيد رفقة قائد المرفق عبد الحميد السيد حسن، بسيارة لإنقاذ الشخص، وفحص الحالة المبلغ عنها وتبين أنه يعاني من توقف عضلة القلب ولم يستطع تحسس نبضات القلب أو التنفس.

نقل المسعف المريض إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله

وذكرت الهيئة أن المسعف بدأ في إنعاش قلبي رئوي للحالة وتوصيله بجهاز AED مزيل الرجفان الآلي لإعطاء صدمات كهربائية، وبتلقي الحالة الصدمات بدأ يعود للحياة رويدا رويدا، وعادت عضلة القلب للعمل من جديد وخفق قلب الرجل بعد أن أوشك يفارق الحياة.

الاطمئنان على المريض

ولفتت الهيئة إلى أنه بعدما اطمأن المسعف على المريض سار بمرفق الإسعاف قاصدا المستشفى وظل يراقب حالة المريض والاطمئنان عليه، وجرى تسليمه إلى الفرق الطبية المؤهلة فور الوصول إلى المستشفى ليستكملوا الإجراءات الطبية وتم الاطمئنان على المريض.

أهمية الخط الساخن

تؤكد هيئة الإسعاف أهمية الخط الساخن 123 فهو ليس مجرد رقم هاتف عابر، بل هو خط حياة يُستخدَم في أوقات الأزمات والطوارئ حيث يتحول إلى نافذة أمل لإنقاذ الأرواح المُهددة.