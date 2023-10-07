حصول محافظ جنوب سيناء على جائزة منتدى المرونة العالمي في دبي

أهدت إدارة منتدى المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي جائزة وشعار المنتدى إلى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تقديرا لجهوده البارزة في مجال المرونة ومجهوداته في الحد من مخاطر الحوادث والكوارث، وذلك في ختام المنتدي المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك على هامش مشاركته في حفل تكريم ومأدبة عشاء أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي.

منتدى المرونة العالمي بدبي

وعرض اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال المنتدي جهود الدولة المصرية قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي نوفمبر 2022، في اطار نقل تجربة شرم الشيخ خلال المؤتمر لدبي استعدادا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 خلال العام الجاري.

مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية

وبحسب بيان صحفي صادر عن محافظة جنوب سيناء، أشار المحافظ لإجراءات «مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية» الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، وذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والتوسع في إقامة المحطات الخاصة بها والزام الفنادق باستخدامها.

التوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز

ويشمل المشروع التوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذة الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كل الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من اجل الترويج السياحي، فضلا عن إنشاء مراكز سيطرة وإنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتأمين المدينة وكل طرقها من خلال منظومة كاميرات بانورامية متطورة.