خصم 40% على مجلد «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» بـ«القومي للترجمة»

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، توفر أحدث أجزاء مجلدات «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» والأجزاء السابقة بمنفذ البيع بخصم 40%؜ حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

كتاب «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»

وكتاب «انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية» تقارير لجنة أجرانات، إشراف ومراجعة ودراسة الدكتور إبراهيم البحراوي، وترجمة أشرف الشرقاوي، حسين عبد البديع، عمرو عبد العلي علام.

والكتاب يتناول تقارير لجنة أجرانات والتي جرى تشكيلها في نوفمبر 1973 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر .

والمجلدات تضم محتوى جدير بالبحث المتعمق من جانب المثقفين والإعلاميين والباحثين في الشئون السياسية والعسكرية وشئون المخابرات للوقوف على أبعاد النصر المصري وكذلك فهم أعماق الهزيمة الإسرائيلية.

وقد حجبت إسرائيل هذه الوثائق المهمة لمدة 40 عاما، ليُخفوا حقائق الانتصار المصري، ويحفظوا معنوياتهم من الانهيار، ولم يكتفوا بذلك بل أنه عندما نُشر أرشيف الجيش الإسرائيلي الوثائق على موقعة الإلكتروني، باللغة العبرية.

وقام في الوقت نفسه بوضع معوقات فنية تحول دون الاطلاع عليها بسهولة بالنسبة للباحثين المصريين بالتحديد، وتمكن فريق من خبراء المواقع الإلكترونية من التغلب على هذه العقبات.‎