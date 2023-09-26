«القومي للترجمة» ينشر مقدمة كتاب «رحلتي الفكرية» لعبدالوهاب المسيري

تقدمت الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، بالشكر لأسرة المفكر الكبير الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري، وذلك لسماحهم بنشر مقدمة كتاب «رحلتي الفكرية.. سيرة ذاتية غير موضوعية في البذور والجذور و الثمار»، وذلك لطرحها للترجمة ضمن مسابقة كشاف المترجمين في نسختها السابعة والمخصصة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

معلومات عن المفكر عبد الوهاب المسيري

والمفكر الكبير عبد الوهاب المسيري (1938-2008) عالم الاجتماع المصري الراحل ، قدم للمكتبة العربية عددًا كبيرًا من الدراسات والمقالات عن إسرائيل والحركة الصهيونية، وهو واحد من أهم المتخصصين في دراسات الحركة الصهيونية، ومن أشهر أعماله موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية»، والتي صُنفت بأنها أحد أهم وأكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين.

من أبرز أعمال المفكر الراحل «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، و«الفردوس الأرضي»، و«أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية».

محتويات الكتاب

وتابع المركز في بيان صحفي، أن الكتاب المطروح مقدمته للترجمة من خلال المسابقة والذي يأتي بعنوان : «رحلتي الفكرية: سيرة ذاتية غير موضوعية في البذور و الجذور والثمار»، هو سيرة المفكر الكبير الفكرية حيث يعطي القارئ صورة مفصلة عن كيفية تكوين أفكاره في المقام الأول.

ويقع الكتاب في جزئين، الأول يتناول التكوين، ويأتي الفصل الأول بعنوان «البذور الأولى»، ثم «بدايات الهوية في الولايات المتحدة»، ويأتي الفصل الرابع بعنوان «من بساطة المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان».

أما الجزء الثاني فيحمل عنوان «عالم الفكر»، ويتكون من 5 فصول، هي «النماذج الإدراكية والتحليلية»، و«بعض الثمرات الأولى»، و«الصهيونية»، و«الموسوعه- تاريخه»، وأخيرا «في عالم الأدب والفن».