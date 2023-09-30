«القومي للترجمة» يصدر النسخة العربية لمسرحية «سبعة ضد طيبة» لـ إيسخولوس

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حديثا مسرحية «سبعة ضد طيبة»، من تأليف الروائي المسرحي اليوناني إيسخولوس، وترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان.

تباين الرؤى حول مسرحية «سبعة ضد طيبة»

وحسب كلمة الناشر على ظهر الغلاف، فقد تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر بشأن هذه المسرحية قديما وحديثا، فقد وصفها الشاعر الكوميدي إريستوفانيس بأنها مفعمة بإله الحرب إريس، بينما وجه الشاعر الترجيدي يوربيديس سهام نقده لها بطريقة غير مباشرة، وذلك في مسرحية «الفينيقيات»، التي تدور حول الحرب بين الشقيقين وموتهما كل بيد الآخر أيضا.

أما بالنسبة للمحدثين، فقد تباينت وجهات نظرهم واختلفت تقييماتهم لهذه المسرحية، فمن أشهر الآراء المعجبة بهذه المسرحية رأى فيرال الذي يعتبرها أفضل المسرحيات الإغريقية بعد «أوديب ملكا» لسوفوكليس.

وعلى الجانب الآخر، نجد من يهاجم هذه المسرحية ويصفها بأنها خالية من الأحداث وعصية على الترجمة، وأسلوبها يتسم بالنغمة البطولية في الأجزاء الجيدة ولكنه منمق وطنان في الأجزاء السيئة.

90 مسرحية لـ أيسخولوس

وكتب أيسخولوس ما يزيد على 90 مسرحية، وصلنا منها 7 مسرحيات، منها «أجاممنون» و«حاملات القرابين» و«الفُرس»، و«الضارعات»، و«سبعة ضد طيبة».