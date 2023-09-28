«القومي للترجمة» يمد فترة التقديم لمبادرة كشاف المترجمين في الجامعات

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن إتاحة فترة التقديم لمبادرة كشاف المترجمين للجامعات المصرية في دورتها الأولى حتى 31 أكتوبر 2023.

‎تفاصيل مبادرة كشاف المترجمين للجامعات المصرية

‎وأوضح المركز أنّ المسابقة متاحة لطلاب الدراسات العليا والباحثين المتميزين من الكليات الأدبية والعلمية من الجامعات المصرية، لترشيح كتب للترجمة، على أن يكون الترشيح وفق الضوابط التالية:

‎أولًا: تكون الأعمال المرشحة للترجمة في الملك العام وليس لها حقوق ترجمة.

‎ثانيًا: ألا يكون قد سبق ترجمة هذه الأعمال‎.

كيفية المشاركة في المبادرة‎

وأشار المركز إلى أنّ الكليات والأقسام الراغبة في المشاركة بالمبادرة، بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من 2 إلى 3 باحثين بالإضافة إلى مشرف الفريق.

إجراءات المشاركة في مسابقة الترجمة

‎يقدم الفريق مقترح للترجمة وفقًا للشرطيين السابق ذكرهما، على أن يشمل المقترح التالي.

1. مقتطف من الترجمة لا تقل عن عشر صفحات، بالإضافة إلى صورة ورقية من الجزء التي تمت ترجمته من النص الأجنبي.

2.غلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات و‎نبذة عن أهمية العمل لا تزيد عن صفحتين‎.

كما ترفق السير الذاتية متضمنة بيانات الاتصال، وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

‎3. يكون دور المشرف مساعدة الفريق في اختيار العمل المراد ترجمته وفق الشرطين السابق ذكرهما، وتقسيم العمل بين أعضاء فريقه ومعاونتهم، ومراجعة الترجمة كاملة.

‎4. يحق للقسم الواحد التقدم بمقترحين بحد أقصى.

‎5. يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين.

وتعطى الأولوية لفرق العمل المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية الأخرى.‎

ترسل مقترحات الترجمة ورقيًا إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز حتى 31 أكتوبر 2023.

إجراءات عمل المبادرة

1.تعرض المقترحات كافة على لجنة الهيئة الاستشارية بالمركز لإبداء الرأى.

‎2.في حالة الموافقة على أحد المقترحات المقدمة يقوم المركز بالتواصل مع المشرف على الفريق، للتعاقد معه وفريقه على ترجمة الكتاب.

3. يلتزم المشرف وفريقه بالعمل وفق القواعد التي يضعها المركز. ‎لمزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الالكتروني awards@nct.gov.eg