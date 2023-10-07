«حكاية وطن».. تقديم 375 مليون معاملة إلكترونية على منصة «مصر الرقمية»

تتبنى الدولة مشروعًا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة، الذي يتطلب تزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما يجري تأهيل وتدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة.

168 خدمة حكومية مرقمنة

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الخدمات الحكومية المرقمنة بلغت 168 خدمة، كما يلي:

- 375 مليون معاملة، هو عدد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني بنهاية عام 2022.

- 7 ملايين مستخدم على منصة «مصر الرقمية» حاليًا.

- 36.8 مليون طلب، هو إجمالي عدد الطلبات المُقدمة على موقع مصر الرقمية.

تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية

وفي سياق متصل، تتبنى الحكومة مشروعًا قوميا لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية وإنشاء وحدات للتشخيص عن بُعد؛ بهدف الارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن المصري.

ويصبو مشروع «عدالة مصر الرقمية» إلى تطوير المنظومة القضائية، ليُسهم في تحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تسهم في تطوير وتسريع آليات التقاضي أمام المحاكم.