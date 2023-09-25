المستشفيات الجامعية.. 10 سنوات من التطوير لتقديم خدمة طبية ذات جودة

شهد قطاع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشر سنوات الماضية تقدما كبيرا بمختلف القطاعات الطبية، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية للمواطنين مجانا، تُضاهي كبرى المستشفيات العالمية، في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقديم رعاية صحية فائقة تليق بالمواطن المصري.

تطوير قطاع المستشفيات الجامعية

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز ملامح التقدم والتطور الذي شهده قطاع المستشفيات الجامعية خلال العشر سنوات الماضية :

** زيادة عدد المستشفيات الجامعية حيث بلغ عددها 88 مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى 120 مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها 32 مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

** تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة حياة كريمة.

** زيادة عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم

** المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

** تقديم المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022

** إجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022، منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة.

** إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه.

** بلغ عدد الأسرة عام 2014 نحو 28958 سريرا، بينما بلغ عام 2022 نحو 36825 سريرا، بزيادة 7867 سريرًا

** بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 نحو 3000 سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 نحو 5030 سريرا، بزيادة قدرها 2030 سرير عناية مركزة، بتكلفة 2 مليار جنيه.