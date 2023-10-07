رئيس الوزراء يشارك في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، نيابة عن رئيس الجمهورية.

تنظم الاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بإطلاق «عام الإيسيسكو للشباب»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية والثقافية من مصر ودول العالم الإسلامي.