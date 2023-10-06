رئيس الوزراء اليمني يهنئ «مدبولي» بنصر أكتوبر: ملحمة غيرت مسار التاريخ

بعث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، والتي غيرت مسار التاريخ، وذلك طبقًا لما جاء ذلك في بيان رئاسة مجلس الوزراء اليمني.

مصر تحتفل بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة

وتحتفل مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر إذ عبرت القوات المسلحة المصرية مانع قناة السويس الصعب واجتاحت خط بارليف المنيع في مفاجاة أذهلت العالم أجمع.

وحقق الجيش المصري في حرب أكتوبر مفاجأة أذهلت العالم بعدما عبر أصعب مانع طبيعي وصناعي في العالم، وقهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر والتي كان يتغنى بها العدو.

ونجحت مصر في استعادة شبه جزيرة سيناء بالكامل، واستعادت نقطة طابا الحدودية بواسطة المفاوضات الدولية، وشهدت شبه جزيرة سيناء حركة بناء وتنمية واسعة خلال السنوات الماضية.