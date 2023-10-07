موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في دوري نايل غدا

ينتظر جمهور الكرة المصرية، موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا الأحد في الجولة الثالثة من دوري نايل نظرا لما يغلب على هذا اللقاء دائما من إثارة وتشويق باعتباره من أهم مواجهات القمة في الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي سيكون في الساعة السابعة مساء غد الأحد بعد أن واصل الفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته للقمة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ونعرض موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة على استاد برج العرب بالإسكندرية حرصًا على كل ما يهم الجماهير المصرية.

ويستعد الأهلي لاستئناف مشواره بمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل في رحلة الدفاع عن لقبه بعد أن فاز في الجولة الأولى على المصري البورسعيدي برباعية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري باعتبارها المالك الحصري لإذاعة المباريات المحلية.