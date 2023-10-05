شهادة إدخار البنك الأهلي بأعلي عائد.. تبدأ من 500 جنيه

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من شهادات الادخار، من بينها شهادة ادخار فئة الـ500 جنيه ومضاعفاتها، ما تكون مناسبة لعدد كبير من المواطنين، وبسعر عائد مرتفع بالنسبة لشروط البنك، كما تشمل مميزات كثيرة يمكن التعرف على تفاصيلها في السطور التالية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

ويتيح البنك شهادة ادخار يطلق عليها، اسم شهادة أمان المصريين، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.

وبالنسبة لمدة شهادة ادخار أمان المصريين، 3 سنوات، وسعر العائد 13%، وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة.

مميزات شهادة البنك الأهلي

ومن مميزات شهادة أمان المصريين والشروط، بحسب البنك الأهلي، كما يلي:

- من لهم حق الشراء المصريين من الأفراد الطبيعيين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- يجوز استرداد الشهادة في أي وقت ورغبة العميل بقيمتها الاسمية من خلال فروع مصرفنا «القيمة التي تم شراء الشهادة بها»، دون الالتزام بفترة 6 أشهر، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة الدفع مقدما Prepaid أو محفظة Wallet Mobile أو حساب العميل حالة احتفاظه بحساب طرف البنك.

- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية والعوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط إن وجدت.

- تدر الشهادة عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويستحق صرفه في نهاية المدة مخصوما منه قيمة أقساط التأمين إن وجد.

هل يمكن الاقتراض من شهادة الادخار؟

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.

كيف يمكن شراء شهادة أمان المصريين؟

- يمكن شرائها من خلال محفظة الفون كاش.