محافظ أسيوط: استمرار تنظيم معارض «أهلا بالمدارس» لتوفير أدوات الدراسة بأسعار مخفضة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم معارض «أهلا بالمدارس» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للعام الدراسي الجديد، وفقاً لقرارات وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاءه المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء، وبعض مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.

تكثيف حملات النظافة في محيط المدارس

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والقرى بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمراكز والقرى للعام الدراسي الجديد والالتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء من تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، فضلا عن ضرورة إزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر.

تخفيضات في معارض أهلا مدارس

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم معارض «أهلاً بالمدارس» واستمرارها خلال الفترة المقبلة لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25% لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع مع غرف العمليات بالمراكز سير وانتظام الدراسة بجميع الادارات التعليمية وتذليل أى معوقات قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها.