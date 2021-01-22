نجم مسرح مصر: «كنت ببيع سندوتشات في الجامعة»

قال محمد عبدالرحمن، نجم مسرح مصر، إنه في فترة الجامعة كان يبيع «سندوتشات»، موضحا: «كنت بعمل سندوتشات في الجامعة، لقيت معايا 20 جنيه زيادة روحت جبت عيش فينو، وكنت مدلع العيال في الجامعة، وأنور برضو جه اشتغل معايا، ولكن في مرة قفشت واحد بيحط فتلة الشاي في أكثر من كوباية».

وأضاف «عبدالرحمن» في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أنه يحب الاستماع إلى أغاني «الراب»، مشيرا إلى أنه بالنسبة له يوم الجمعة التالي لـ«ليلة الخميس» يعتبر عيدا، لأنه كان يذهب ويؤجر «عَجَل».

وأشار عبدالرحمن إلى أن زوجته هي «أول ست في حياته وهي آخر ست».

ماريتا الحلاني تحب اللهجة المصرية

من جانبها، قالت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، إنها تحب اللهجة المصرية، والسيدات العربيات قويات، ويلاحقن أحلامهن، وهي موجودة دائما في البيت، وتربي أولادها، وهي تلاحق كل شيء.

وتابعت: «نهاية الأسبوع لدينا في لبنان تكون ليلة الجمعة، وليس ليلة الخميس، وأنا بحب أقعد في البيت.. ونحن عائلة قريبة من بعضنا البعض، ونجلس مع بعضنا كثيرا، ونغني كثيرا.. ولكن أنا لا تسألوني عن الطبيخ أنا باكل بس».

كيم كاردشيان الغلابة

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم من برنامجها «ليلة الخميس»، كل من الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة ماريهان حسين، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنانة ماريتا الحلاني.

وقالت الفنانة ماريهان حسين، إنها فخورة بتشبيه الناس بـ«كيم كاردشيان»، وأنها «كيم كاردشيان الغلابة»، موضحة: « مش بزعل، وأكيد بيبسطني، وفيه ناس بتشبهني بيها من فترة، لكن هي الوحيدة اللي أنا فخورة إني شبهها بس أنا طبيعي، وأنا اللي يزعلني حاجات أكتر من كدة بكتير».