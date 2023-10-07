جامعة أسيوط تعلن عن مراكز تدريب رياضية للطلاب تحت شعار «نبضك حياتك»

أعلنت إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن وجود مراكز تدريب رياضية تحت شعار «نبضك حياتك»، لطلاب وطالبات كليات الجامعة والمدن الجامعية خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

رفع اللياقة العامة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الهدف من مراكز التدريب الرياضية رفع اللياقة العامة، والوصول للجسم المثالي، وتخفيض الوزن، ورفع مناعة الفرد، وممارسة الرياضة الترويجية، ويتم تدريب الطلبة بمركز اللياقة البدنية والحركية بالقرية الأولمبية، والطالبات بصالة الأيروبكس بالقرية الأولمبية، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل لمدة يومين أسبوعيا، وهما الاثنين والأربعاء، بدءا من الساعة الثانية مساءً.

الرياضات الفردية

وأشادت الدكتورة مديحة درويش بدعم ورعاية إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، وتشجيع الراغبين في ممارسة مختلف الرياضات الفردية أو الجماعية، مضيفة أن هذه الأنشطة تسهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدن للحفاظ على الصحة البدنية، والصحة النفسية، والسلوكية لدى الطلاب والطالبات، فضلاً عن تطوير مهاراتهم الإبداعية، وإظهار المواهب.