بث مباشر.. مدبولي يشارك في احتفالية «الإيسيسكو» نيابة عن الرئيس السيسي

انطلقت الاحتفالية الدولية الكبرى لإطلاق عام الإيسيسكو للشباب، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحضرها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر الاحتفالية عددًا من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية.