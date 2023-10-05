الملحقون العسكريون يزورون العاصمة الإدارية وعددا من المصانع الحربية

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي، استمرارا لسلسة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين في مصر، لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تمّ تنفيذها، وروعي في تصميمها اتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق بما يسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له.

كما زار الوفد مجمع الصناعات الهندسية الذي يعد من أهم الصروح بالقوات المسلحة في مجال الدعم الفني بما يمتلكه من منظومة عمل وأجهزة ومعدات ذات مواصفات عالمية بمختلف خطوط الإنتاج، واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي لمهام المجمع والدور الذي يقوم به فضلاً عن آلية العمل بالمجمع.

وأجرى الوفد زيارة إلى عدد من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وفي ختام الزيارات أعرب الملحقين العسكريين عن تقديرهم لما تبذله القوات المسلحة من جهود لتعظيم قدراتها وإمكانياتها، فضلا عن دورها في المساهمة في إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.