تحرير 56 محضر حرق قش الأرز في 4 مراكز بالشرقية

قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات «مكبس - جرار- لمامة - فرامة» والمملوكة لوزارة البيئة، لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي، دعمًا من وزارة البيئة، منوها أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.

تحرير محاضر حرق مخلفات زراعية

كما أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 56 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وبيانها «9 محاضر بمركز أبو حماد - 11 محضرا بمركز بلبيس - 19 محضرا بمركز كفر صقر - 17 محضرا بمركز أولاد صقر».

عقوبة حرق قش الأرز

يأتي ذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.