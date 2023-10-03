«البيئة» تتابع أعمال جمع وكبس قش الأرز وترصد أماكن حرقه في الغربية وكفر الشيخ

تواصل قيادات وزارة البيئة، جولاتها الميدانية بمحافظات منظومة قش الأرز، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

وأجرت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، والاستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، ومحمود بسيوني مسئول ملف السحابة السوداء، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية والشرقية وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات، والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة.

جولة ميدانية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ

وأجرت شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، جولة ميدانية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، تمّ خلالها المرور على مواقع تجميع قش الأرز، ورصد كيفية التعامل السليم مع قش الأرز من خلال جمعه وفرمه وكبسه ثم بيعه للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

وخلال المرور على المواقع بمحافظة الغربية، تمّ رصد وجود نقاط حرق صغيرة وتمت السيطرة عليها، كما تمّ رصد حريق كبير في الهيش على مصرف كتشنر، بجهة نمرة البصل وتمّ التواصل مع الحماية المدنية، لإخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، وتم التأكّد من استقرار الوضع بالمحافظة، وقد بلغت نسبة الحصاد بالمحافظة ما يقرب من 15%، كما تمّ المرور على أحد المواقع الجديدة لاحد المتعهدين بكفر الشيخ، إذ قدمت وزارة البيئة الدعم اللازم والتسهيل على المتعهد من خلال تأجير بعض المعدات.

كما تمّ المرور على مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة مواقع التجميع به، حيث بلغت نسبة الحصاد بالمحافظة ما يقارب من 80% من المحصول، كما تم رصد حريق صغير على الطريق الدولي والذي يبعد عن مبنى محافظة كفر الشيخ بحوالي كيلومتر، وتم السيطرة على الحريق، وجار المتابعة للتأكد من استقرار الأوضاع بالمنطقة.

التنسيق لرفع البوص والتراكمات المتواجدة على طول مصرف كتشنر

وأوضحت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة أنَّ وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على تكثيف وزيادة عدد محاور التفتيش بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، وزيادة حملات التوعية، وأيضًا التنسيق لرفع البوص والتراكمات المتواجدة علي طول مصرف كتشنر لتجنب الحرائق والمتابعة المستمرة له.

كما أجرت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، ومحمود بسيوني مسئول ملف السحابة السوداء، جولات مرورية على مواقع التجميع بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ تبلغ المساحة المنزرعة بالمركز 19393 فدان أرز، تمّ حصاد 350 فدان حتى الآن، بمتابعة المحاور بالمركز لم يتمّ رصد أي حريق بنطاق المحور.

كما تضمنت الجولة المرور على محور السنبلاوين بمحافظة الشرقية، وقد تمّ رصد حريق صغير لقش الأرز، وتمّ التعامل واخماد الحريق وتم تحرير اتخاذ الإجراءات المناسبة للواقعة، والتنبيه علي المزارعين بعدم الحرق نهائيا، كما تمّ المرور على مكمورة فحم بالقرية، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.