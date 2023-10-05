«زراعة كفر الشيخ»: كبس 142 ألف فدان من قش الأرز

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن مزارعي الأرز الشعير بدأوا في كبس قش الأرز بواقع 142 ألف فدان، موضحًا أن هذه العملية تعود بالنفع على الفلاحين لأن القش يستخدم علف للماشية.

التعامل مع قش الأرز في كفر الشيخ

وأشار «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستفادة من قش الأرز في علف الحيوانات طوال فصل الشتاء أمر يوفر على مربي الماشية الآلاف من الجنيهات، كما تساهم عملية كبسه في مكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، نظرا للحد من قيام بعض المزارعين بحرقه دون الاستفادة منه، ما ينتج تلوثا في الهواء.

تكلفة بسيطة لكبس فدان قش الأرز

وأوضح أيضاً أن عملية تحويل و«كبس»، فدان قش الأرز تتكلف نحو 800 جنيه، ويتراوح سعر بالة قش الأرز ما بين 4 إلى 5 جنيهات، لافتًا إلى أن قش الأرز في محافظة كفر الشيخ، يوجد منه كميات هائلة، نظراً لزراعة مساحة 338 ألف فدان أرز ، خلال موسم حصاد 2023.