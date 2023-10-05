وفد وزارة البيئة يتابع أعمال جمع قش الأرز بالغربية (صور)

تفقد وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة البيئة منظومة السحابة السوداء لهذا العام بمحافظة الغربية برفقة المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وذلك بقرية بلقينا، التابعة إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى.

منظومة السحابة السوداء

وأشار رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة البيئة إلى أن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً في تقديم الدعم الفني لتحقيق الإستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً الى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته توجه بالشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.

التزام المزارعين

وأكد المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، أن ذلك أجل متابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع تجميع قش الأرز بقرية الهياتم وتبين وجود به كمية 300 طن وأيضاً المرور علي موقع آخر بقرية الجابرية وتبين وجود به كمية 500 طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية.

وأوضح أن مركز المحلة الكبرى يعد من أكبر المراكز بمحافظة الغربية حيث إن الدورة الزراعية لمحصول الأرز به هذا العام بلغت 41865 فدانا وتم حصاد 10170 فدانا.