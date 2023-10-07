تراجع في أسعار الأسمنت اليوم السبت 7-10-2023

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت7-10-2023، بنحو 30 جنيهًا في الطن، ليسجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 1982 جنيها للطن للمستهلك مقارنة بأسعار أمس، وفقًا للمعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء،

«الوطن» ترصد أسعار الأسمنت اليوم السبت7-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، وتفاوتت الأسعار حسب نوع الأسمنت، وجاءت كما يلي.

أسعار الأسمنت اليوم

بلغت أسعار أسمنت التسليح اليوم السبت7-10-2023 نحو 1900 جنيه وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 95 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسمنت المعلم 1900 جنيه.

أسمنت السهم 1850 جنيها.

أسمنت الفهد 1800 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1800 جنيه.

أسعار الأسمنت التسليح اليوم السبت7-10-2023، ومن بينها أسمنت المسلح 1860 جنيها.

جنوب الوادي 1800 جنيه.

أسمنت المخصوص 1820 جنيها.

أسمنت السويس 1820 جنيها.

أسمنت السويدي 1910 جنيهات.

أسمنت العسكري 1800 جنيه.

أسمنت النصر 1820 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 بـ1800 جنيه.

أسمنت حلوان 1850 جنيها.

العسكري بني سويف 1830 جنيها.

أسمنت المنيا 1840 جنيها.

أسمنت المهندس 1890 جنيها.

أسمنت تايتان 1840 جنيها.

أسمنت المصري 1830 جنيها.

أسمنت الممتاز 1830 جنيها.

أسمنت التعمير 1850 جنيها.

أسمنت قنا 1930 جنيها.

أسمنت الماكس 1915 جنيها.

أسمنت النهضة 1900 جنيه.

أسمنت أسوان 1880 جنيها.

أسمنت الصعيد 1890 جنيها.

أسمنت أسيوط 1890 جنيها.

أسمنت المصريين 1860 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه.

أسمنت البرج 1890 جنيها.

أسمنت السد العالي 1860 جنيها.