تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-9-2023 في مصر.. كم سعر الطن؟

يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-9-2023 في مصر، حيث يشهد سعر الطن تراجعا بشكل ملحوظ خلال الوقت الحالي، رغم اختلافه من منطقة لأخرى.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-9-2023 مع وجود كميات جيدة من المعروض منه في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر الطن بين 1840 إلى 2130 جنيها، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتقدم «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم السبت 22-9-2023 في السوق المحلي المصري، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء، كالتالي:

أسمنت حلوان 1935 جنيهاً للطن.

أسمنت المسلح 1965 جنيهاً للطن.

أسمنت الفهد 1840 جنيهاً للطن.

أسمنت السهم 1860 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم 1880 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1880 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

أسمنت السويس 1920جنيها للطن.

أسمنت السويدي 2130 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1870 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1870جنيها للطن