أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023.. تبدأ من 1800 جنيه
كتب:
محمد سيف
09:23 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
أسعار الأسمنت اليوم- تعبيرية
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023، حيث سجل ثباتًا إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 2005 جنيهات للطن.
وتنشر «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023
سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الأربعاء20-9-2023 نحو 1900 جنيه وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 95 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم 1900 جنيه
أسمنت السهم 1850 جنيه
أسمنت الفهد 1800 جنيه
أسمنت وادي النيل 1800 جنيه
أسمنت المسلح 1860 جنيها
جنوب الوادي 1800 جنيه
أسمنت المخصوص 1820 جنيها
أسمنت السويس 1820 جنيها
أسمنت السويدي 1910 جنيهات
أسمنت العسكري 1800 جنيه
أسمنت النصر 1820 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 بـ1800 جنيه
أسمنت حلوان 1850 جنيها
العسكري بني سويف 1830 جنيها
أسمنت المنيا 1840 جنيها
أسمنت المهندس 1890 جنيها
أسمنت تايتان 1840 جنيها
أسمنت المصري 1830 جنيها
أسمنت الممتاز 1830 جنيها
أسمنت التعمير 1850 جنيها
أسمنت الصعيد 1890 جنيها
أسمنت أسيوط 1890 جنيها
أسمنت المصريين 1860 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه
أسمنت البرج 1890 جنيها
أسمنت الماكس 1915 جنيها
أسمنت النهضة 1900 جنيه
أسمنت أسوان 1880 جنيها
أسمنت السد العالي 1860 جنيها
أسمنت قنا 1930 جنيها.