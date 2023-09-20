أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023.. تبدأ من 1800 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023، حيث سجل ثباتًا إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 2005 جنيهات للطن.

وتنشر «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 20-9-2023

سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الأربعاء20-9-2023 نحو 1900 جنيه وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 95 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1900 جنيه

أسمنت السهم 1850 جنيه

أسمنت الفهد 1800 جنيه

أسمنت وادي النيل 1800 جنيه

أسمنت المسلح 1860 جنيها

جنوب الوادي 1800 جنيه

أسمنت المخصوص 1820 جنيها

أسمنت السويس 1820 جنيها

أسمنت السويدي 1910 جنيهات

أسمنت العسكري 1800 جنيه

أسمنت النصر 1820 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 بـ1800 جنيه

أسمنت حلوان 1850 جنيها

العسكري بني سويف 1830 جنيها

أسمنت المنيا 1840 جنيها

أسمنت المهندس 1890 جنيها

أسمنت تايتان 1840 جنيها

أسمنت المصري 1830 جنيها

أسمنت الممتاز 1830 جنيها

أسمنت التعمير 1850 جنيها

أسمنت الصعيد 1890 جنيها

أسمنت أسيوط 1890 جنيها

أسمنت المصريين 1860 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه

أسمنت البرج 1890 جنيها

أسمنت الماكس 1915 جنيها

أسمنت النهضة 1900 جنيه

أسمنت أسوان 1880 جنيها

أسمنت السد العالي 1860 جنيها

أسمنت قنا 1930 جنيها.