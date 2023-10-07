«الإيسيسكو»: دخلنا أرض الكنانة آمنين غانمين محفوظين بعناية الله

أعربت إكرام يوسي المديرة العامة للمحاكاة بمنظمة الإيسيسكو، عن سعادتها بافتتاح الدورة الأولى من محاكاة المؤتمر العام بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والتلعيم والثقافة، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة الفريدة برونقها الباهي وحضورها الفريد، مؤكدة دورة تتشرف برعاية سامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال حديثها بحفل انطلاق الاحتفالية الدولية الكبرى لإطلاق عام الإيسيسكو للشباب، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو): «قال تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله تعالى آمنين، ونحن دخلنا أرض الكنانة آمنين غانمين محفوظين بعناية رب العالمين»، مؤكدة أن هذه الدورة تتزامن مع إطلاق عام الإسيسكو للشباب، الذي يشتمل على الكثير من الأنشطة والبرامج والأنشطة والتي تهدف لتأهيل الشباب وتمكينهم ورفع قدراتهم.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة وحرصه واهتمامه بالشباب لمواكبة متطلبات هذا العالم واستدامة التنمية والازدهار وبناء الأوطان، مضيفة: «أتقدم بوافي الشكر وآيات التقدير لجمهورية مصر العربية على ترؤسها للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في دورته الـ14، خصوصا وأن التربية والعلوم والثقافة هي أسس تنموية للمجتمعات وبناء الإنسان وعمارة الأرض».