وزير العدل يلتقي قضاة محاكم الإسكندرية: الدولة حريصة على استقلال القضاء

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم السبت، قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وذلك خلال زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وكان في استقبال المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وزير العدل يهنئ القضاة بمناسبة عيدهم

وهنأ المستشار عمر مروان القضاة بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي معربا عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.

استقلال القضاء

وأهاب وزير العدل بالقضاة بذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة ومواصلة الارتقاء بمنظومة القضاء المصري باعتباره أساساً متيناً للحكم الرشيد الذي تنعم به مصرنا ويسهم بشكل فعال في نهضتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.