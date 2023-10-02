وزير العدل الأمريكي يهدد بالاستقالة.. والسبب ترامب

قال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، إنه سيستقيل إذا طلب منه الرئيس جو بايدن اتخاذ إجراء للتحقيق مع دونالد ترامب، موضحا خلال مقابلة في برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، أنه ليس لديه أي اتصال مع الرئيس أو إدارته بشأن التحقيق مع الرئيس السابق.

جارلاند: جميع المدعين العامين في وزارة العدل محايدون

وأشار جارلاند، إلى أن بايدن لم يحاول قط التدخل في عملية التحقيق، مؤكدا ردا على سؤال بشأن رد فعله المحتمل، أن تدخل بايدن لن يحدث وإذا لزم الأمر سيستقيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشدد وزير العدل الامريكي، على أن جميع المدعين العامين في الوزارة محايدون، وتابع جارلاند، قائلا، إنهم لا يسمحون للحزبية أن تلعب أي دور في قراراتهم.

بدوره، أوضح ترامب، أنه في حالة إعادة انتخابه لرئاسة البلاد في 2024، فإنه سيسحب القوات الأمريكية من عدة دول لا يستفيد منها القطاع الزراعي، مشيرا خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية أيوا الواقعة في الغرب الأوسط من البلاد، إلى إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع العسكري وأشياء أخرى دون الحصول على أي معاملة تفضيلية للمزارعين الأمريكيين.

كما وعد الرئيس الأمريكي السابق، بتخفيض كبير في أسعار الأسمدة، وإلغاء جميع مراسيم الإدارة الحالية التي تضر بالمزارعين الأمريكيين، وأكد ترامب، أن انتاج بلاده من النفط، سيتجاوز إنتاج روسيا والسعودية مجتمعتين في حال فوزه في 2024.