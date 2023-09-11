وزير العدل: حرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لا يوجد اعتقال في مصر، ولا يوجد أحد في السجون دون علم القضاء، وحرية الرأي حق من حقوق الإنسان ومنصوص عليها في الدستور.

لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر

وأضاف وزير العدل خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على «مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه ليس لدينا اعتقال سياسي، ولا يوجد مسمى معتقل في مصر والموجودين محبوسين أو مسجونين، كما أن لفظ اعتقال هدفه التضليل ونشر الشائعات ضد مصر.

جريمة رأي

كما أوضح مروان، أنه لا يوجد شيء اسمه جريمة رأي، وقد يصدر حكم ضد أحد للتجاوز في رأيه للخروج عن النص، والرأي الذي يكون سبا أو قذفا وتحريضا وغيره يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون.

وتابع: «حرية الرأي حق من حقوق الإنسان، وحرية الرأي ليس معناها السب والقذف وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد نشر الفتنة ليست حرية رأي، كما أن حرية الرأي ليست مطلقة، واستخدام في تجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة».