وزير العدل: نسعى لتحقيق نظرة مختلفة للعمل الحكومي بعد الانتقال للعاصمة الجديدة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية نقلة نوعية كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة انتقلت فعليا أوائل يوليو 2023.

الوزارة تضم 2000 شخص بين مستشار وموظف

وأضاف وزير العدل على هامش زيارته لمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية أمس، أن الوزارة بها حوالي 2000 شخص ما بين مستشار وموظف إداري، مشيرًا إلى أن هناك نظرة مختلفة للعمل الحكومي، متطورة وتقنية وتحقق حوكمة وسرعة الأداء وراحة للمواطنين بطريقة غير مسبوقة.

وتابع: تم ربط قاعات الحفظ بالمحاكم على الأجهزة بتسلسل الأحكام، بهدف سرعة الوصول لأي حكم حال طلبه في أي وقت من الحفظ دون وجود أي معاناة كما كان سابقًا.

بية العمل أصبحت حديثة

وأوضح، أن بيئة العمل مختلفة تمامًا عن بيئة العمل القديمة في كل شيء شكلاً ومضموناً، فقد تم استبدال الدفاتر والأوراق والأقلام وأصبحت جميع الخدمات مميكنة على الكمبيوتر، وذلك بهدف التيسيير على المواطنين وراحتهم ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت.