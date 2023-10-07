«الصحة الفلسطينية» تعلن الطوارئ في جميع المستشفيات لمواجهة تصعيد الاحتلال
كتب:
محمد علي حسن
12:59 م | السبت 07 أكتوبر 2023
وزيرة الصحة الفلسطينية
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الفلسطينية.
وأوعزت الوزيرة الفلسطينية لمستودعات وزارة الصحة الفلسطينية وبنوك الدم بإمداد المستشفيات في فلسطين بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عن الوزارة، أن «مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة الفلسطيني جراء التصعيد الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي».