«الصحة الفلسطينية» تعلن الطوارئ في جميع المستشفيات لمواجهة تصعيد الاحتلال

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الفلسطينية.

وأوعزت الوزيرة الفلسطينية لمستودعات وزارة الصحة الفلسطينية وبنوك الدم بإمداد المستشفيات في فلسطين بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عن الوزارة، أن «مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة الفلسطيني جراء التصعيد الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي».