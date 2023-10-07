إنجازات 10 سنوات.. العاصمة الإدارية الجديدة أهم مدينة ذكية في مصر

بدأت مصر تنفيذ العديد من مدن الجيل الثالث ومدن الجيل الرابع أو ما يعرف بالمدن الذكية، والتي شهدت السنوات الماضية طفرة فيها، وتتميز تلك المدن بإنترنت فائق السرعة يصل إلى سرعة 100 ميجابت/ الثانية مع القابلية لزيادة السرعة في المستقبل.

تُوجت بلقب العاصمة الرقمية الأولى عربيًا

وأضافت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة تأتي كأهم مدينة ذكية في مصر، كما تُوجت بلقب العاصمة الرقمية الأولى عربيًا لسنة 2021 حيث تدار المرافق بها بأنظمة الاتصالات الحديثة، وبها عدة مشروعات مهمة، منها مدينة المعرفة، وأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط، فضلًا عن مركزي أبحاث متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بالإضافة لعدة مشروعات أخرى تختص بتأهيل البنية التكنولوجية للمدينة بالكامل، أبرزها: مركز التحكم والسيطرة الأمنية بالمدينة، ومركز البيانات السحابية للمدينة، هذا بالإضافة إلى مشروع مركز إدارة المدينة، ومشروع توريد العدادات الذكية لجميع المباني القائمة.