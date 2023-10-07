تحرير تأييدات لمرشح الوفد عبد السند يمامة في الدقهلية

واصلت اللجنة العامة للوفد بالدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد جهودها لتحرير تأييدات الانتخابات الرئاسية لمرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

وقال سويلم: «سوف نواصل العمل بشكل مستمر أثناء الحملة الانتخابية بشكل يليق بالوفد ورئيسه وقوة الوفديين بالدقهلية» وذلك بحسب ما أعلنه الحزب في بيان له اليوم.

عبد السند يمامة يخضع للكشف الطبي

وكان الدكتور عبد السند يمامة، أعلن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأجرى الكشف الطبي الثلاثاء الماضي، بمستشفى زايد التخصصي، استعدادا لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات، موضحا أنها مسألة مهمة جدا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة.

عبد السند يمامة: شعارنا قوم يا مصري

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن شعاره في الانتخابات «قوم يا مصري» لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة 1919 وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.