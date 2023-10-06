شروط إجراء استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية.. «الهيئة الوطنية» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل وضوابط مهمة بشأن إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أنها تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي بناءً على طلبها، تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية

وأوضحت الهيئة في القرار رقم 13 لسنة 2023، أنّ شروط المنح تتمثل في أن تكون المؤسسة ذات خبرة في هذا المجال ومشهوداً لها بالحيادية، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دولياً، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.

كما تتضمن الشروط، تحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها وحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بأن لا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاءت مطابقة للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

9 ضوابط حددتها الوطنية للانتخابات لإجراء استطلاع رأي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه المؤسسات الإعلامية عن الاستطلاع بشأن الانتخابات ما يلي:

- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

- الجهة التي تولت تمويله.

- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

- أسلوب إجراءه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

- الأسئلة التي اشتمل عليها.

- طريقة جمع البيانات.

- تاريخ القيام به.

- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.