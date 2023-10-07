3 أحداث مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم.. اعرفها بالتفصيل

3 أحداث مهمة في الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر تحدث اليوم السبت، منها ما يأتي وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية وأعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات ومنها ما يتعلق بالحملات الانتخابية والكشف الطبي للمرشحين.

فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية

أول هذه الأحداث هو فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية بالهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثالث، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفق القرار رقم 5 لسنة 2023 الخاص بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

استكمال فريد زهران الكشف الطبي في المجالس الطبية

ثاني هذه الأحداث، هو استكمال فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، الكشف الطبي في المجالس الطبية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكان قد بدأ إجراءات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، واستكمل الكشف الطبي الخميس 5 أكتوبر، وقد حصل فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات.

الحدث الثالث في الانتخابات الرئاسية اليوم هو عقد المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.