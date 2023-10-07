أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام فتح باب الترشيح

في ثاني أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، تستعرض «الوطن» أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية المصرية، خلال اليوم الجمعة 6 أكتوبر، وهو اليوم الـ12 منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء الحصول على تأييدات المواطنين وتزكيات النواب بشأن المرشحين المحتلمين للانتخابات.

وفي السطور التالية، أبرز أخبار الانتخابات اليوم:

الإعلان عن مؤتمر صحفي لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل السبت 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

انتهاء ثاني أيام فتح باب تلقي أوراق الترشح بدون طلبات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء ثاني أيام تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بدون أن يتقدم أحد من المرشحين بأي أوراق ومستندات للترشح، وهو اليوم الثاني بدون أن يتقدم أي من المرشحين بطلبات الترشح.

فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي غدًا

يستكمل المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران إجراءات الكشف الطبي غدً في المجالس الطبية المتخصصة، وذلك لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

نواب وأحزاب يردون على بيان البرلمان الأوروبي

رد العديد من النواب والأحزاب على بيان البرلمان الأوروبي بشأن التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والقضاء المصري، واعتبره العديد تدخلًا سافرًا في الشأن المصري الداخلي.

المرشحون المحتملون للرئاسة يستكملون جمع تأييدات المواطنين

واستكمل المرشحون المحتملون للرئاسة، جمع تأييدات المواطنين بمكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات مصر، وهو أحد أهم شروط الترشح للانتخابات.