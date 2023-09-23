عاجل.."محلية النواب": إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء في هذا الموعد

أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد انتصار للإدارة الشعبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانيين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر 2023.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع: «التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يترك عقار أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، طالما لا يخالف القوانين».

وطالب درويش المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، كما أن المجلس سيكون له نظرة وبعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.

موعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح درويش، أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن جميع المؤسسات تريد أن يغلق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء.

وأشار درويش إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.