وكيل «إسكان النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان قريبا

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة وعلى رأسها تنظيم حالة البناء والعمران في محافظات الجمهورية.

وأشار «شكري» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون له الأولوية في المناقشة عقب إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب.

محطات مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع: «مر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالكثير من محطات النقاش سواء داخل الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ أو خلال مناقشته باللجان البرلمانية المختصة لمجلس النواب»، لافتا إلى أن إجراء الحكومة عدد من التعديلات على مشروع القانون الجديد هدفه المزيد من الضمانات ومراجعة للصياغات القانونية بشكل يتوافق مع رؤى النواب.

مشروع قانون البناء الموحد

وأوضح أن مجلس النواب يناقش أيضا مشروعا بتعديل قانون البناء الموحد، وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، وينتظر عرضه على اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.

التصالح في مخالفات البناء

وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إجراءات التصالح التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاع المباني التي أنشئت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.‌

ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.‌

ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.‌

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.‌

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30-9-2022.