ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألف طن

أعلن ميناء دمياط، استقبال 17 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومغادرة 12، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 43، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46358 طنا تشمل 13494 طن يوريا و3467 طن أسمنت و2900 طن كلينكر و21177 طن ملح و2570 طن رمل و2750 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48716 طنًا تشمل: 1046 طن خشب زان و8000 طن ذرة و84 طن تفاح و9634 طن فول و3918 طن عدس و2948 طن مواسير و8227 طن حديد و7263 طن سكر و6720 طن بضائع متنوعة و2720 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 876 طن.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 394 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 295 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2272 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51050 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376059 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6098 شاحنة.