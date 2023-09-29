ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع بلغت 30251 طنا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30251 طنا تشمل 6542 طن يوريا و3830 طن كلينكر، و1798 طن ملح و9300 طن علف، و8781 طن بضائع متنوعة.

6900 طن ذرة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30530 طن تشمل 2950 طن خردة و1211 طن خشب زان 5300 طن سكر، و3591 طن أبلاكاش، و1632 طن حديد و6900 طن ذرة، و2500 طن كسب صويا، و3496 طن قمح، و850 طن زيت طعام، و2100 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1834 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 378667 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3790 طن قمح متجهين إلى صوامع ابو راضي وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3742 شاحنة.