إنجازات 10 سنوات.. ارتفاع كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديد لـ5 ملايين طن سنويا

البنية التحتية للسكك الحديدية هي المحرك الأساسي لنمو البنية التحتية للنقل في مصر، حيث تهدف البلاد إلى تنويع شبكة النقل لتقليل الاعتماد على شبكة الطرق المزدحمة، ومن المرجح أن يتم تسهيل الكثير من الاستثمارات المطلوبة من قبل الممولين الدوليين.

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه على صعيد مشروعات كباري السكك الحديدية، جرى تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2021 والتي بلغت تكلفتها 546.6 مليون جنيه.

وتكليلًا لتلك الجهود، ارتفع عدد ركاب السكك الحديدية ليصل إلى 1.2 مليون راكب يوميًا عام 2023 مقابل 900 ألف راكب يوميًا عام 2014، ويُتوقع أن يصل إلى مليوني راكب يوميًا عام 2030.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية لتصل إلى 5 ملايين طن بضائع سنويًا عام 2023 مقابل 4 ملايين طن بضائع سنويًا عام 2024، ويُتوقع أن تصل إلى 13 مليون طن بضائع سنويًا عام 2030.

وتحسن ترتيب مصر 8 مراكز في مؤشر جودة خدمات السكك الحديدية الفرعي من مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 50 بين 141 دولة عام 2019 مقارنة بالمرتبة 58 من بين 140 دولة عام 2018 كما تحسنت قيمة مصر بالمؤشر لتحرز 45.9 نقطة عام 2019 مقابل 42.8 نقطة عام 2018.