صلاة العيد الساعة كام في محافظة القليوبية؟.. طوارئ بالمساجد والساحات الكبرى

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان الجاري، وتتجه الأنظار إلى معرفة صلاة العيد الساعة كام في القليوبية، والتي ستنطلق بعد شروق شمس أول يوم العيد بـ20 دقيقة وفق التوقيت المحلي وإمساكية هيئة المساحة المصرية، لتبدأ الصلاة وسط فرحة المواطنين.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة العيد الساعة كام 2023 في القليوبية، وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها ومدن المحافظة حيث يتجمع الأهالي والمواطنين لأداء الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد ولتبدأ مراسم الاحتفال بالعيد.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في القليوبية

ومع اقتراب عيد الفطر تكثر الاستفسارات الخاصة بـ صلاة العيد الساعة كام في القليوبية، وتشير الجهات المختصة والحسابات الفلكية إلى أنها ستكون الساعة 05:48 صباحًا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

ضوابط صلاة العيد 2023 في القليوبية

وتزامنا مع الاستفسارات الخاصة بصلاة العيد الساعة كام 2023 في القليوبية أعلنت مديرية أوقاف القليوبية استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالقليوبية

فيما أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لإستقبال العيد من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.