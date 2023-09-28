سياسيون: الإنجازات على أرض الواقع ترد على حملات التشكيك في الانتخابات الرئاسية

علق سياسيون على الجهود المُضنية التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وظهور العديد من حملات التشكيك في كل هذه الجهود سواء من ناحية جميع التوكيلات أو التزكيات أو طبيعة الإجراءات الانتخابية، مؤكدين أن الهيئة تعمل وفق ما نص عليه الدستور، وحملات التشكيك أمر معتاد والإنجازات التي تتم على أرض الواقع خير دليل على فشلها.

مراجعة القيد الانتخابي

في البداية قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة المصري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أن تعقد المؤتمر السابق الخاص بإعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، راجعت الأوراق والمستندات كافة، بجانب مراجعة القيد الانتخابي، موضحا أنها تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأضاف كمال حسنين، أن كل ما يتعلق بحملات التشكيك الخاصة بمكاتب الشهر العقاري مُمنهجة وغير صحيحة، موضحا أن مكاتب الشهر العقاري تعمل طول الوقت ولم تمنع أحدا من عمل توكيل لمرشح رئاسي، مؤكدا أن تحرير التوكيلات يتم بشكل مجاني.

وأكد رئيس حزب الريادة، أن مكاتب الشهر العقاري تعمل طوال الوقت: «لم نسمع أنها منعت أي مواطن من تحرير توكيل لمرشح رئاسي بعينه»، لافتا إلى أن حزب الريادة يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة لما حققه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو السعيدي، أمين الإعلام في حزب مستقبل وطن بسوهاج، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق ما نص عليه الدستور، وحملات التشكيك التي تُشن ما بين الحين والأخر لم تنل من عملها على الاطلاق.

توفير جميع التيسيرات الخاصة بالعملية الانتخابية

وأضاف الدكتور عمرو السعيدي لـ«الوطن»، أن الهيئة حريصة على توفير جميع التيسيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أنها لم تترك شيئا في العملية الانتخابية إلا ووضحته بشكل كافي ووافي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات منصوص عليها الدستور وهي المنوطة بتنظيم العملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور نجاح الريس لـ«الوطن»، أن التشكيك في العملية الانتخابية «حديث قديم حديث» وليس بالجديد في الانتخابات المصرية، موضحاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها على أكمل وجه، والدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح.