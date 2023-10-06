7 تصريحات من رئيس حزب إرادة جيل ترفض تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر

استنكر حزب إرادة جيل، بجميع قياداته وأعضائه، بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه يمثل تدخلا سافرا في شؤون مصر الداخلية.

وفي ضوء هذا تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في هذا الشأن:

مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل الإملاءات

- أننا كحزب مصري نرفض هذا التدخل لأن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تتلقى أي دروس أو إملاءات من أي جهة شاء من شاء وأبى من أبى.

- الحزب يستنكر هذا البيان الذي يكشف انحياز البرلمان الأوروبي لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها.

- البرلمان الأوروبي له سجل من السوابق السيئة في التعامل مع القضايا المصرية وينصب نفسه وصيا على الشعب المصري وهذا ما يرفضه الشعب المصري المحب لوطنه.

- على البرلمان الأوربي أن يهتم بما يدور في الدول الأوربية من انتهاكات لحقوق المهاجرين وغيرها من الانتهاكات أو يهتم بالدول التي بها حروب وتحتاج الى الأدوية والغذاء والأمن والأمان.

بيان مرفوض وفي مزبلة التاريخ

- نقول لأعضاء البرلمان الأوروبي بيانكم في مزبلة التاريخ ومرفوض.

- رسالة إلى من يستقوى بالخارج: ستنتهى الانتخابات ولن ننسى استقوائك بالخارج ، وهذا التصرف هو شماعه الفشل.

- نؤكد تمسكنا برئيسنا عبد الفتاح السيسي ووقوفنا خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية وقناعتنا بالديمقراطية المصرية.