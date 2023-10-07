المستشار محمود فوزي يقدم أوراق المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لـ«الوطنية للانتخابات»

قدم منذ قليل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشح السيد عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.

الشروط الوجب توافرها في المرشح

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.