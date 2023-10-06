هل يمكن أن ينوب أحد عن المرشح المحتمل في سحب ملف الانتخابات؟

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2024 التي تقام في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري، وذلك من أمس الخميس 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً دون التقيد بالإجازات الرسمية.

ويقدم المرشح المحتمل الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول ترشحه بحسب القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، ولكن هل يمكن أن ينوب أحد عن المرشح المحتمل للانتخابات في تقديم طلب الترشح؟

الوكيل.. ينوب عن المرشح في تقديم طلب الترشح

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم المرشح الرئاسي المحتمل، أو وكيله، بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة، ويقوم المرشح أو وكيله بملء البيانات المطلوبة، واستكمال باقي الأوراق والشروط، والوكيل هو الممثل القانوني.

وبالتالي ومن خلال ما سبق يحق للوكيل فقط، في أن ينوب عن المرشح المحتمل للرئاسة أيضًا، ويمكن أن ينوب عنه في جميع الخطوات التي أعلنتها الهيئة لتقديم طلب الترشح، ويعينه المرشح، ويتولى إدارة ورئاسة حملته.