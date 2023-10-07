«الوطنية للانتخابات» تتسلم 424 تزكية حصل عليها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات 424 تزكية برلمانية حصل عليها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من أعضاء مجلس النواب، قدمها المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أنه يجب على أي مرشح للرئاسة من أجل قبول ترشحه أن يزكيه 20 عضوا من مجلس النواب، أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن على الأقل لمن هم لهم حق الانتخاب، من خلال 15 محافظة مختلفة وكل محافظة لا تقل عن 1000 مؤيد.