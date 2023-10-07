محافظ الإسكندرية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم، مشيدا بما تقوم به الدولة من جهود في رفع كفاءة وتطوير المحاكم، وذلك خلال لقاءه مع وزير العدل على هامش زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية.

القضاء يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة

وأثنى المحافظ على دور رجال القضاء وإسهاماتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، كما لفت إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.

جهد كبير لرفع كفاءة وتطوير المحاكم

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.